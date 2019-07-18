18.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина, Экономика
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Зеленский завлекает на Украину инвесторов английским языком

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видеообращение президент опубликовал 18 июля в Facebook.

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«Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю — старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую», — говорится в заметке под видео президента.

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