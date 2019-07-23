Зеленский заводит в Раду прохиндеев и авантюристов

23.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Вместе со «Слугой народа» в украинский парламент прошла самая разномастная шваль, которую не знает ни президент Зеленский, ни избиратели.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всё утро читал, кто же такие эти представители «Слуги народа», которые прошли в парламент. Их же не знают ни избиратели, ни сам Зеленский, я уверен, львиную долю. Вы меня извините, но прохиндей на прохиндее, авантюрист на авантюристе! Там есть человек, который периодически устраивает митинги за застройку, а в других местах – против застройки. Ну понятно, кто где покупает, там участвуют какие-то люди, которые имеют массу судимостей и так далее.

Но я вообще следил за округом в Полтаве, где шла эпическая борьба. Два основных кандидата были Бублик и Боблях. Как видите, представитель «Слуги народа» Боблях таки победил. Чтобы вы не сомневались, его профессия – организатор свадеб», – рассказал Корнилов.

«Вот ещё один пример: Анна Скороход от «Слуги народа» побеждает в Киевской области. Чтобы вы не сомневались, Анна Скороход также участница массы скандалов, она гражданская жена, может помнит кто, Алексей Алякин – беглый российский банкир, владелец того самого банка «Пушкин», который обвинён здесь в «кидалове» массы, миллионов людей на миллиарды рублей, который разыскивается по линии Интерпола. Когда в Киеве на суде решался вопрос о его экстрадиции в Россию, эта самая Анна Скороход, его гражданская жена, сказала: «За что? Он же спонсировал батальон «Айдар»!» – добавил политолог.