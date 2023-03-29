Зеленский заявил, что ЧВК «Вагнер» в Бахмуте решает судьбу всей спецоперации РФ на Украине

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Исход всей специальной военной операции может зависеть от успеха ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

Такой вывод следует из интервью президента Украины Владимира Зеленского.

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В поезде, следующем из города Сумы в Киев, Владимир Зеленский побеседовал с корреспондентом Associated Press. В ходе общения он рассказал, какое стратегическое значение имеет Бахмут, где на протяжении многих месяцев идут тяжелые бои.

Известно, что некоторые украинские и зарубежные эксперты неоднократно высказывали о необходимости оставить город, однако украинский лидер намерен продолжать посылать туда людей на неминуемую гибель в боях с ЧВК «Вагнер». По его словам, если Украина потеряет Бахмут, то за ним может посыпаться весь остальной фронт.

В то время как некоторые западные военные аналитики предположили, что город не имеет существенного стратегического значения, Зеленский предупредил, что потеря его на данном этапе войны может поставить под угрозу динамику упорной борьбы Украины.

«Мы не можем проиграть шаги, потому что война — это набор побед. Маленькие победы, маленькие шаги», — заявил украинский лидер.

Зеленский уверен, что проигрыш битвы за Бахмут – самой ожесточенной на данный момент с начала СВО — был бы скорее политическим поражением, чем тактическим.

Украинский президент уверен, что давление, вызванное потерей Бахмута, проявится быстро.

«Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — предположил Зеленский.

Таким образом победа ЧВК «Вагнер» над ВСУ в Бахмуте может повлиять на общий исход специальной военной операции, поскольку это поражение Киева неминуемо приведет к разочарованию в Киевской власти со стороны украинцев и международного сообщества.

Уже около полугода за Бахмут идут кровопролитные бои. ВСУ хорошо укрепились на этом участке фронта, стянули сюда наиболее боеспособные силы, численность которых превышает 40 тысяч человек.

Киев постоянно осуществляет подвозку подкреплений и боеприпасов. Отряды ЧВК «Вагнер» постепенно пробивают оборону ВСУ и занимаются окружением населенного пункта, отрезая пути снабжения. Однако Зеленский заявил, что намерен отправить к Бахмуту еще больше техники и людей. Это решение было принято на фоне информации об огромных потерях со стороны украинской армии на данном участке фронта.

А чтобы поднять боевой дух своих военнослужащих недавно Зеленский совершил очередную поездку под Бахмут.