Зеленский заявил, что готов к рукопашной схватке с Путиным

19.12.2022  03:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил, что готов к физическому противостоянию с президентом России Владимиром Путиным, если такой случай представится на международном саммите, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальный человек, когда хочет кому-то что-то сказать или хочет, как это сказать, набить морду, как это сказать, по лицу, я не знаю (забыл слово «морда» по-украински – ред.), дать по «пыци», то он сам это делает, а не отправляет посредников. Вот, если бы обратились ко мне, я бы никаких посредников не искал. Я, кстати, всегда открытый к таким предложениям», – сказал украинский президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу «LCI» заявил, что готов к физическому...

«Поединок с Путиным?» – уточнил журналист.


«Всегда. Хоть завтра. Это будет последний саммит для президента РФ», – подтвердил Зеленский.

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