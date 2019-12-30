Зеленский заявил, что лишать Медведчука почетного звания нет оснований

30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о лишении одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука звания “Заслуженный юрист Украины”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Ответ размещен на сайте украинского президента.

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“Полномочия Президента Украины определены статьей 106 Основного Закона Украины, в соответствии с пунктом 25 части первой которой Президент Украины награждает государственными наградами; устанавливает президентские отличия и награждает ими”, – говорится в ответе Зеленского на петицию.

В ответе указано, что действующее законодательство предусматривает два механизма лишения награжденного государственной награды Украины – в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда, и в случаях, предусмотренных законом и по Закону Украины “О санкциях” – за террористическую деятельность.

“Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали”, – отмечается в ответе Зеленского на петицию.

Петиция “Лишение Виктора Медведчука звания “Заслуженный юрист Украины” была обнародована 25 сентября 2019 года гражданином В.В.Грезевим и собрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов – 25 тысяч.