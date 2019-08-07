Зеленский заявил, что вместе с Эрдоганом будет отрывать Крым от России

07.08.2019, Анкара, Михаил Рябов

Украина и Турция совместно будут искать пути отторжения Крыма от России и возвращения его под контроль Киева. Об этом на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Пан президент Эрдоган, я вам благодарю лично за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодарю, что всегда имеете мужество называть вещи своими именами. В частности, оккупацию Крыма со стороны России…

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Мы с паном президентом Эрдоганом говорили про угрозы продолжающейся милитаризации в оккупированном Крыму, про нарушения прав человека и преследование крымско-татарского народа.

Крым – это Украина. Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернуть мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политических заключенных.

Уверен, что общими усилиями Украины и Турции мы поменяем ситуацию в черноморском регионе и Крыму в свою сторону», – сказал Зеленский.

Он призвал Турцию также участвовать в форуме «по восстановлению Донбасса», который осенью пройдет в Мариуполе.

«Я верю, что в будущем наших с вами стран будет много громких общих побед. Поэтому про Крым мы сегодня очень долго говорили», – подчеркнул Зеленский.

Меджлисовец Мустафа Джемилев на первом ряду на пресс-конференции в Анкаре