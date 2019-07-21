21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленский заявил о готовности к союзу с русофобом Вакарчуком

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его партия «Слуга народа» готова рассматривать создание коалиции с антироссийской партией «Голос» певца Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.

«Если вы помните, наша инициатива к пану Вакарчуку была с самого начала моей еще президентской кампании. Поэтому пожалуйста, мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у «Голоса», но мы с удовольствием приглашаем пана Вакарчука к разговору», – сказал Зеленский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Вопрос – премьер Вакарчук или нет – это вопрос к самому Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики, и мы хотим, чтобы этот человек никогда не был в политике, чтобы это был независимый мощный человек с профессиональным образованием», – добавил президент.

Напомним, что сегодня поддержать Вакарчука в штаб приезжал временный руководитель посольства США Уильям Тейлор. Финансирование проекта Вакарчука СМИ приписывали американскому финансовому спекулянту Джорджу Соросу.

 

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