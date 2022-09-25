Зеленский заявил о получении систем ПВО США, охраняющих Белый дом
Владимир Зеленский объявил, что Украина получила системы ПВО США NASAMS. Американское Минобороны ранее обещало передать Киеву две батареи среднего радиуса действия, которые работают в радиусе от 20 до 180 км.
«Такая система ПВО защищает Белый дом и считается одной из самых эффективных в мире», – отрапортовал печально известный советник МВД Украины Антон Геращенко.
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Впрочем, украинские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что NASAMS уже применялись ВСУ в Днепропетровске для поражения иранских дронов-камикадзе, промаркированных в ВС РФ как «Герань-2».
А пресс-служба Верховной рады публиковала фотографию муляжа NASAMS, который размещается для провоцирования российских ударов по ложным целям.
Ранее Зеленский заявлял о том, что западные комплексы также планируется задействовать в Харькове.
Военкор Герман Куликовский пояснял, чем опасны американские системы ПВО.
«Опасны тем, что, включённые в современные контуры обмена данными, эти комплексы могут быть намного эффективнее, чем формально близкие к ним по характеристикам советские комплексы…
Вместе с тем на первом этапе их количество будет относительно небольшим, что может дать время на внедрение методов противостояния новой угрозе», – комментировал Куликовский.
Спасибо!
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