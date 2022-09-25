Зеленский заявил о получении систем ПВО США, охраняющих Белый дом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Владимир Зеленский объявил, что Украина получила системы ПВО США NASAMS. Американское Минобороны ранее обещало передать Киеву две батареи среднего радиуса действия, которые работают в радиусе от 20 до 180 км.

«Такая система ПВО защищает Белый дом и считается одной из самых эффективных в мире», – отрапортовал печально известный советник МВД Украины Антон Геращенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Впрочем, украинские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что NASAMS уже применялись ВСУ в Днепропетровске для поражения иранских дронов-камикадзе, промаркированных в ВС РФ как «Герань-2».

А пресс-служба Верховной рады публиковала фотографию муляжа NASAMS, который размещается для провоцирования российских ударов по ложным целям.

Ранее Зеленский заявлял о том, что западные комплексы также планируется задействовать в Харькове.

Военкор Герман Куликовский пояснял, чем опасны американские системы ПВО.

«Опасны тем, что, включённые в современные контуры обмена данными, эти комплексы могут быть намного эффективнее, чем формально близкие к ним по характеристикам советские комплексы… Вместе с тем на первом этапе их количество будет относительно небольшим, что может дать время на внедрение методов противостояния новой угрозе», – комментировал Куликовский.