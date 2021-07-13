Зеленский заявил о праве Украины на русский язык

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил разделить права на русский язык с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем общении с журналистами глава государства заявил, что русский – это не собственность России и фактически признал, что в его стране идет гражданская война, в которой между собой сражаются люди, говорящие на одном языке.

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«Мы находимся в такой сложной ситуации, в войне. Мы понимаем – напряжение вызывает что угодно, связанное с Россией или русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России», – сказал Зеленский.

«Как пример – я был на Днепропетровщине, я доказывал и спорил с тем, кто говорил: «Вот, украиноязычные воевали с русскоговорящими». Я всех приглашаю в Днепропетровск теперь. Говорю, зайдите в музей, посмотрите. Больше всего в Украине погибло людей из Днепропетровской области. А в Днепропетровской области больше всего погибло людей из Кривого Рога, моего родного города. И это не про людей – так получилось. Не про то, что на западной не такие герои – такие же герои, так получилось. Но люди те, которые гибли, они говорили по-русски и по-украински. Вот, о чем я», – заявил Зеленский.