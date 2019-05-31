Зеленский заявил о войне с Россией и вновь попросил США давить на Москву
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ведет войну с Россией. Об этом глава государства сказал на встрече с американским сенатором Робертом Портманом, прибывшим в Киев.
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«У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», – отчитался Зеленский перед заокеанским гостем.
Пресс-служба украинского президента сообщает, что Зеленский «особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ».
«Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО», – говорится в сообщении.
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