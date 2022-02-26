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Новости Украины

Владимир Зеленский заявил об угрозе потери Киева предстоящей ночью.

Об этом он сказал в очередном видео обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта ночь будет более тяжелой, чем день… Особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу… Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет… Судьба Украины решается прямо сейчас», – сказал Зеленский.

Он призвал простых граждан «сжигать вражескую технику всем-всем, чем можете».