Зеленский заявил об угрозе потери Киева предстоящей ночью

26.02.2022  01:07 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Киев, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский заявил об угрозе потери Киева предстоящей ночью.

Об этом он сказал в очередном видео обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский заявил об угрозе потери Киева предстоящей ночью. Об этом он сказал в...

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«Эта ночь будет более тяжелой, чем день… Особенное внимание Киеву. Нельзя потерять столицу… Этой ночью они пойдут на штурм. Все мы должны понимать, что нас ждет… Судьба Украины решается прямо сейчас», – сказал Зеленский.

Он призвал простых граждан «сжигать вражескую технику всем-всем, чем можете».

 

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