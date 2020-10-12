Зеленский заявил журналистам BBC, что украинцы ненавидят русских

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Перспектива членства в НАТО – это «наиважнейшая поддержка» Украины со стороны Запада и «серьёзный сигнал» в адрес Москвы.

Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, мы сегодня уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО – это безопасность в нашем регионе, мы это понимаем. Да, у нас мощная армия, армия у нас 200 тысяч, мы обновляем технику, но этого мало. И единый шанс, я так считаю, я про это говорю и Соединенным Штата, и странам Европейского Союза, всем я говорю – если вы не хотите потерять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации и это наиважнейшая поддержка», – заявил Зеленский.

Однако журналист напомнил ему фразу одного из еврочиновников о том, что полноправное членство Киева в НАТО и даже ЕС – это «фантазия», на что украинский президент заявил, что раньше и «война между Россией и Украиной» была фантастикой, а теперь все украинцы якобы так ненавидят русских, что даже не хотят общаться со своими родственниками из РФ.

«Никто в это не верил, у нас были семьи, которые состояли из людей из России, из людей из Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и страны действительно уважали друг друга.

А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому НАТО, если кто-то говорит, что это фантастика, то – посмотрим», – упорствует Зеленский.