10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Украина
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Зеленский жалуется, что на Украине никто не хочет быть губернатором

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не хочет быть председателем облгосадминистрации на Украине, из-за небольшой заработной платы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил во время сегодняшнего пресс-марафона.

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“Мне приносят, показывают одного-двух человек на область. Которые хотят быть губернатором, никто не хочет, никто не может (быть губернатором – ред.), все говорят, зарплата нас такая не устраивает. Есть люди, которые приходят и говорят: “Ладно, но я могу зарабатывать, как я могу”. Я не хочу даже разговаривать с такими. Это ответственность. И это моя проблема – губернатор. Я знаю”, – пояснил Зеленский.

Одесский журналист и блогер Юрий Ткачев, комментируя в своем телеграм-канале ситуацию с назначением нового главы Одесской области написал следующее: “Ключевым достоинством будущего губернатора Одесской области Зеленский назвал тот факт, что тот “не зашкваренный”: “К нему в принципе ничего нет”. То есть, парни, вы полгода искали человека, на которого просто “в принципе ничего нет”? У вас что, НАСТОЛЬКО всё плохо с кадрами?”, – недоумевает главред одесского издания “Таймер”.

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