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Россия ежедневно выпускает по украинским военным и инфраструктурным объектам сотни управляемых авиабомб, из-за чего бандеровцы не могут подготовиться к зиме.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас вопрос – энергетика, защита и восстановление объектов нашей инфраструктуры. Россия ни на один день не прекращает удары по нашим электростанциям, по другой нашей критической инфраструктуре. Одних только управляемых авиабомб уже по крайней мере сотни каждый день. И в таких условиях для нас, украинцев, принципиально важно, чтобы поддержка Украины была на соответствующем уровне, который приблизил бы наступление безопасности и справедливого мира», – причитал Зеленский.