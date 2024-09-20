Зеленский жалуется Урсуле, что Россия ежедневно утюжит Украину сотнями авиабомб

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия ежедневно выпускает по украинским военным и инфраструктурным объектам сотни управляемых авиабомб, из-за чего бандеровцы не могут подготовиться к зиме.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия ежедневно выпускает по украинским военным и инфраструктурным объектам сотни управляемых авиабомб, из-за чего...

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«Сейчас вопрос – энергетика, защита и восстановление объектов нашей инфраструктуры. Россия ни на один день не прекращает удары по нашим электростанциям, по другой нашей критической инфраструктуре. Одних только управляемых авиабомб уже по крайней мере сотни каждый день.

И в таких условиях для нас, украинцев, принципиально важно, чтобы поддержка Украины была на соответствующем уровне, который приблизил бы наступление безопасности и справедливого мира», – причитал Зеленский.

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