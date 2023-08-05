Зеленский жаждет «ядерной зимы». Украинцы ропщут всё больше

Политрепертуар у фигляра с Банковой, в принципе, один и тот же. Это бесконечные мантры о контрнаступлениях, об ударах по России и, конечно, о взятии Крыма. Крым для обер-клоуна – особая идея фикс. О нем он талдычит не переставая.

Например, в апреле заявил, что готов вести войну годами и даже десятилетиями, но полуостров захватить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ту же тему прогнусавил и в июле в интервью каналу CNN:

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно – война еще не окончена».

Параллельно он угрожает России все новыми и новыми ударами по ее территории, ничуть не смущаясь собственных откровений по поводу планируемого терроризма. 2 августа в своем очередном видеообращении изрек:

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства… Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют».

Все эти «победные» реляции звучат, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны РФ о готовности дать агрессору адекватный отпор. И на фоне того, что даже США с большой опаской относятся к идее украинского вторжения на полуостров, поскольку в таком случае Россия может применить ядерное оружие, и Запад окажется втянутым в войну с ней. Об этом, в частности, не так давно писало американское издание «19FortyFive»:

«Как только украинские силы нанесут удар по полуострову, все ставки будут сняты. Президент России Владимир Путин, скорее всего, развернет тактическое ядерное оружие. Тогда Запад будет вынужден вступить в конфликт напрямую, что только обострит ядерную борьбу».

Но Зеля, похоже, полностью заигрался в свое милитаристское шоу. Уже на разных официальных уровнях заявляется, что мобилизация коснется всех. Он готов бросать в топку войны все новые и новые тысячи граждан незалежной. А как они сами относятся к этому, равно как и к перспективе «ядерной зимы», столь упорно приближаемой кровавым паяцем?

Ответы мы находим и в некоторых, довольно смелых, журналистских публикациях, и в рассказах наших респондентов. Что касается прессы, то, вероятнее всего, критические материалы появляются с подачи оставшихся политических оппонентов Зеленского – в частности, Порошенко. Вот что, например, говорится в статье, изданной на Винничине – вотчине «шоколадного барона». Это газета «33 канал», заголовок: «С кем мы останемся в этой стране после победы». Приводим несколько цитат:

«Не знаю, сколько украинцев уже мобилизовали, похоронили на Аллеях славы, отправили на протезирование и лечат в госпиталях. Это для нас закрытая информация. Страшная безжалостная война за наше право оставаться украинской нацией продолжает забирать лучших…».

«…По поводу будущей справедливой страны начинают закрадываться сомнения. Моя подруга из села сообщает, что уже не осталось там мужчин нормальных. Остались одни «деланные инвалиды», пенсионеры и блатные с какими-то хитрыми справками о непригодности к службе в армии и конченых алкашах… Как вы думаете, кого не взяли в армию? Конечно, все местное начальство и его родственники. А кто пришел работать в центры комплектации? Пришли люди из судов, прокуратуры, полиции и так же привели с собой всех родственников. Во всяком случае, об этом откровенно на страницах нашей газеты рассказали бойцы из подразделений винницкой терробороны… Куплены инвалидности, фальсификация депутатами и высшими военными чиновниками различных справок во избежание мобилизации, содействия в «официальном» бегстве коррупционеров от правосудия под видом волонтеров».

«…Участились на фронте странные самоубийства и увечья солдат офицерами… Кто-то ворует, списывает, крутит с деньгами за мертвые души…».

«Ведь останутся живыми и неискалеченными преимущественно откосившие от мобилизации блатняки. Это люди, которые готовы в любой момент предать Украину. Остаются нардепы, судьи, прокуроры, чиновники и менты, которые покрывали их и делили с ними награбленное во время войны…».

А тем временем на пушечное мясо продолжают забирать людей прямо на улицах, за малейшую «провинность». Так, в Боярке под Киевом парня мобилизовали за то, что он посмел слушать на улице русский рэп. На хлопца в полицию настучала бдительная свидомая громадянка.

О том же, что присходит в столице, мы попросили рассказать наших давних респондентов, русских киевлян, и не только. Вопрос к ним был один: каковы настроения среди народа в связи с угрожающими заявлениями Зеленского?

Андрей, физик:

«Налицо какое-то общее усилившееся уныние. Пополам с пока не слишкоми явным, но ропотом на власти… Вот, даже смотришь на вояков в форме – унылые. А недавно пришлось сидеть недалеко от одного из них, за столиком уличного кафе. Крепко сбитый такой мужик, с женой и мальчиком лет пяти. Вели себя тихо, даже скромно. Не то что раньше бывало – вояки часто привлекали к себе внимание своей показной лихостью. А тут сидят, беседуют. Слышу – о войне и заявлениях Зеленского о Крыме. Женщина со страхом спрашивает: «Как это он говорит, что война на десятилетия затянется? Значит, и ему придется?..» – и показывает на мальчика. И продолжает: «А если ядерная начнется, не дай Бог? Зеленскому-то – что, он в бункере…» Военнослужащий вздыхает, гладит ребенка по голове и тихо отвечает: «Не дай Бог… И, действительно, на что ему этот Крым сдался?».

Эльвира, бывшая учительница:

«Аналогичные ситуации пока крайне редки, но они случаются. Вот, что я наблюдала у прилавка на ярмарке в Дарницком районе. Несколько женщин и старик. Обсуждали, довольно громко, угрозы Зеленского насчет Крыма и ядерной войны. Старик, явно свидомый, в желто-синих шортах, со свисающими усами, вначале ерепенился, заявлял, что ему наплевать на такую войну, лишь бы Крым Украине отошел, а там хоть трава не расти. Но когда одна из женщин сказала ему, чтобы о своих родственниках и внуках вспомнил, он вдруг как-то сник, матюкнулся и замолчал… Кстати, говорили по-русски. С каждым днем все заметнее на улицах: люди устали бояться своего родного языка».

И, наконец, наш давний респондент, «эксперт по алкоголю» Микола:

«С фронта приехал племянник моего соседа. Надо было встречу обмыть, купили мы горилки, выпили, закусили. Вначале он такой бравый был, говорил, что все на фронте хорошо, контрнаступ идет победно. А потом, уже поддав хорошенько, вдруг заплакал. Поняли мы, что ничего там у них хорошо не идет, и очень сильны настроения упаднические… А когда заговорили о Крыме и ядерной войне, то он как-то со злобой сказал про Зеленского, что этот придурок вообще не понимает, что творит. Ему-то – что, всех родственников повывозил… Я тогда пошутил: да ничего, будем водку пить, она стронций выводит. А он так грустно поглядел на меня и покачал бритой головой. Так покачал, что стало страшно…».