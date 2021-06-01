Зеленский: «Ждем блицкриг до границ ЛДНР и сюрпризы со стороны Белоруссии»

01.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина готовится к полномасштабному военному конфликту с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас происходит блокирование Азовскоо-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют его вопреки международному праву», – сказал Зеленский.

Он считает, что это может быть одним из вариантов, чтобы прорубить коридор из Крыма для связи с материковой Украиной.

«Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», – говорит украинский президент.

Он не исключает также сюрпризов со стороны Белоруссии.

«Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны. Мы не знаем деталей этого договора о создании союзного государства», – опасается глава Украины.

Издание уточнило относительно потенциального блицкрига, мол, с какого направления он может последовать, с востока, юга или севера, на что последовал малопонятный и странный ответ Зеленского: «Да, может быть» (Так, може бути. – в оригинале на сайте президента Украины).