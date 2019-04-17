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17.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Зеленский ждет отмашки Запада на переговоры с Москвой

Владимир Зеленский в случае своего избрания президентом Украины готов провести прямые переговоры с Российской Федерацией, но если на это дадут добро западные партнеры.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил представитель штаба Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что пока о таких переговорах речи не идет.

«Если на это будет совместная позиция Украины и наших международных партнеров и будет принято решение о том, что это даст реальный позитивный посыл и возможность урегулировать этот конфликт, еще раз говорю, это должна быть консолидированная позиция и нашей страны, и тех государств, которые нам сегодня помогают бороться с войной на востоке и помогают вернуть оккупированный Крым. Это теоретически возможно, но это достаточно тяжелый процесс и сегодня о нем пока не идет речь», – заявил Разумков.

Отметим, что безоговорочное лидерство Зеленского показывают все соцопросы, согласно которым, он с большим преимуществом побеждает действующего президента Порошенко во втором туре.

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