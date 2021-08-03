Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Политические диверсии, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Зеленский ждёт, когда объявят, что Шишова повесили «белорусские чекисты»

Новости УкраиныДело о повешенном в киевском парке руководителе «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова держит...

Дело о повешенном в киевском парке руководителе «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова держит на контроле лично украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


Он сказал, что на данный момент к заявлению МВД Офису президента добавить нечего.

«Мы внимательно следим за выводами полиции. Президент держит это дело на контроле. Единственное, что можно тут сказать, что нам на самом деле важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии, и нам важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали на Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим работаем. Это нам важно», – заверил Никифоров.

«Когда точно окажется, что это была операция спецслужб, будет реакция президента. Пока что неизвестно», – добавил он.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть