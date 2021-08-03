Зеленский ждёт, когда объявят, что Шишова повесили «белорусские чекисты»

Дело о повешенном в киевском парке руководителе «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова держит на контроле лично украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что на данный момент к заявлению МВД Офису президента добавить нечего.

«Мы внимательно следим за выводами полиции. Президент держит это дело на контроле. Единственное, что можно тут сказать, что нам на самом деле важно показать, что Украина поддерживает народ Белоруссии, и нам важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали на Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим работаем. Это нам важно», – заверил Никифоров.

«Когда точно окажется, что это была операция спецслужб, будет реакция президента. Пока что неизвестно», – добавил он.