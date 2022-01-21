Зеленский ждёт нападения Путина на Харьков, у Порошенко – на Херсон

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Новости Украины

Москва может начать наступление с харьковского направления, поскольку там «исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией».

Об этом в интервью изданию «The Washington Post» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: Скажут, что защищают русскоязычное население», – заявил Зеленский.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией, такой сценарий выглядит вполне осуществимо.

«Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией. Это будет началом крупномасштабной войны», – подчеркнул украинский президент.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не согласился с Зеленским и даже посчитал такие заявления некорректными.

«Не исключаю, что у него есть конфиденциальные данные или оценка в поддержку именно этого сценария российской агрессии. Я бы не выделял ни одного направления – Путин не будет действовать предсказуемо и готов ко всему», – написал Климкин в своём «Facebook».

Ссылаясь на «достойных уважения экспертов» он указал, что президента РФ Владимира Путина, в первую очередь интересует проблема поставок воды в Крым и создание Новороссии.

«Не стоит давать харьковчанам ощущение, что они более уязвимы, а другим – ощущение, что они могут «расслабиться». Харьков уже отбил Антимайдан, и многое может. Это точно не самая простая цель для Путина», – призвал бывший министр.