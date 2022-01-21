Зеленский ждёт нападения Путина на Харьков, у Порошенко – на Херсон

21.01.2022  16:35 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Новороссия, Политика, Россия, Украина, Харьков, Херсон
Новости Украины

Москва может начать наступление с харьковского направления, поскольку там «исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией».

Об этом в интервью изданию «The Washington Post» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва может начать наступление с харьковского направления, поскольку там «исторически проживают люди, имевшие родственные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: Скажут, что защищают русскоязычное население», – заявил Зеленский.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией, такой сценарий выглядит вполне осуществимо.

«Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией. Это будет началом крупномасштабной войны», – подчеркнул украинский президент.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не согласился с Зеленским и даже посчитал такие заявления некорректными.

«Не исключаю, что у него есть конфиденциальные данные или оценка в поддержку именно этого сценария российской агрессии. Я бы не выделял ни одного направления – Путин не будет действовать предсказуемо и готов ко всему», – написал Климкин в своём «Facebook».

Ссылаясь на «достойных уважения экспертов» он указал, что президента РФ Владимира Путина, в первую очередь интересует проблема поставок воды в Крым и создание Новороссии.

«Не стоит давать харьковчанам ощущение, что они более уязвимы, а другим – ощущение, что они могут «расслабиться». Харьков уже отбил Антимайдан, и многое может. Это точно не самая простая цель для Путина», – призвал бывший министр.

 



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть