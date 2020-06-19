Зеленский злостно нарушает закон и остается неподсудным

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопреки предвыборным обещаниям, президент Украины Владимир Зеленский и его команда открыто нарушают закон.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересные вещи у нас в стране происходят с законностью, и таких примеров становится всё больше. Кроме того, что преследую оппозицию, и открывают против неё все дела, какие только можно, у нас появляются неприкосновенные.

В Хмельницком, например, сегодня суд не смог оштрафовать президента Зеленского за нарушение карантина, когда он вместе с главой обладминистрации и другими, выпили кофе в кафе, когда для других украинце это всё было недоступно.

А знаете почему? Потому, что судье в Хмельницком надо было направить вопрос в Верховный суд Украины о том, можно ли штрафовать пана Зеленского, потому что он неприкосновенный.

А помните, недавно Зеленский в своих видосиках рассказывал о том, что неприкосновенных больше не существует, после одобрения соответствующкго закона об изменениях в Конституцию, которые касались народных депутатов Украины. А оказывается, существуют.

А ещё я хочу напомнить, что Зеленский обещал, что он уйдет, когда нарушит закон. Но установить, что человек нарушил закон, может только суд. А суд неприкосновенного Зеленского не трогает. Знаете, Кафка отдыхает от таких сюжетов», – заявил парламентарий.

Более того, он рассказал, что закон нарушает не только Владимир Зеленский, но и его соратники, назначенные на высокие должности в различных госорганах.

«А ещё у нас есть «честный» глава СБУ, которого Зеленский назвал примером. Так вот, этот глава СБУ «честно» незаконно установил контроль над гражданскими авиаперевозками на протяжении карантина. И государственная авиационная служба была обязана со стороны руководства СБУ каждый рейс согласовывать с СБУ.

Это незаконно, никаким законом не регламентируется вмешательство СБУ в деятельность гражданской авиации, кроме мониторинга за терроризмом, но это произошло. И СБУ, и государственная авиаслужба рассказывают, что это они исполняли указ Зеленского», – добавил Арьев.

Он пообещал, что направит жалобу в Госбюро расследований.