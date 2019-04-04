Зеленский зовет Порошенко сдавать анализы на наркотики и алкоголь

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригласил пока еще действующего президента Петра Порошенко сдать анализы на алкоголизм и наркоманию в киевской клинике Eurolab, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил политический советник Зеленского Дмитрий Разумков.

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По его словам, анализы необходимо сдать в восемь утра в пятницу, 5 апреля. Он добавил, что клиника расположена в Киеве на ул. Соломенской, 11а. Разумков пояснил, что в штабе Зеленского не согласны с необходимостью сдавать анализы в медпункте на территории НСК «Олимпийский», подчиненном Министерству здравоохранения, «которое неплохо поддерживает действующую власть».

Комментируя ситуацию, Разумков добавил, что дискуссию относительно дебатов необходимо вернуть «на уровень кандидатов в президенты».

Накануне Владимир Зеленский предложил президенту Петру Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, дидер гонки выдвинул требование о сдаче кандидатами медицинских анализов – на наркоманию и алкоголизм.

В штабе Порошенко заявили, что пока еще действующий президент согласился сдать анализы перед дебатами, однако пригласил Зеленского для этой процедуры в контролируемый Минздравом Ульяны Супрун медпункт НСК «Олимпийский» в пятницу, 5 апреля.