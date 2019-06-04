Зеленский зовёт НАТО в Одессу

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Необходимо увеличивать присутствие НАТО в Чёрном море для сдерживания «российской агрессии».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжающаяся вооружённая агрессия России остаётся основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди наших общих заданий – обеспечение стабильности и безопасности в Чёрном море, что требует дополнительных усилий Альянса», – заявил Зеленский.

«Мы будем продолжать наше военное сотрудничество и предоставлять поддержку учениями. Мы будем увеличивать обучение морского компонента, а также помогать как Военно-Морской Академии в Одессе, так и пограничникам, особенно мы говорим о побережье Черноморье, что, конечно же, искренне приветствуется украинским президентом», – пообещал Йенс Столтенберг.