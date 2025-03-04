Зеленским никто особо не руководит: он сам делает всё, что нужно – Чадаев

Зеленским играют противники Трампа, но делают это втемную. И скандал в Овальном кабинете был просчитан так, чтобы не дать Трампу достичь быстрой победы.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что все идеи, что он чья-то марионетка – это не совсем верно, если не сказать, что совсем не верно. Он живёт в своей собственной картине мира. И его, естественно, используют, потому что он довольно легко просчитывается. Более-менее понятно, что он скажет, как он реагирует каждый следующий момент. Это не значит, что ему говорят, что делать. Он не является никем управляемым извне, а им играют в тёмную, опираясь на его, по сути, 100% предсказуемость. За эти 3 года он не сделал ничего, что выбивалось бы из каких-то прогнозов и гипотез. Если это так, то зачем давать ему инструкции, он сам всё сделает», – пояснил эксперт.

С этой точки зрения, скандал в Овальном кабинете – это часть игры против Трампа, который хотел быстрой победы для избирателей, но которому теперь придется реагировать на оскорбление всей Америке. И то, как быстро на это отреагировала креатура демократов в Европе, лишнее тому подтверждение.