Зеленским никто особо не руководит: он сам делает всё, что нужно – Чадаев
Зеленским играют противники Трампа, но делают это втемную. И скандал в Овальном кабинете был просчитан так, чтобы не дать Трампу достичь быстрой победы.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что все идеи, что он чья-то марионетка – это не совсем верно, если не сказать, что совсем не верно. Он живёт в своей собственной картине мира. И его, естественно, используют, потому что он довольно легко просчитывается. Более-менее понятно, что он скажет, как он реагирует каждый следующий момент.
Это не значит, что ему говорят, что делать. Он не является никем управляемым извне, а им играют в тёмную, опираясь на его, по сути, 100% предсказуемость. За эти 3 года он не сделал ничего, что выбивалось бы из каких-то прогнозов и гипотез. Если это так, то зачем давать ему инструкции, он сам всё сделает», – пояснил эксперт.
С этой точки зрения, скандал в Овальном кабинете – это часть игры против Трампа, который хотел быстрой победы для избирателей, но которому теперь придется реагировать на оскорбление всей Америке. И то, как быстро на это отреагировала креатура демократов в Европе, лишнее тому подтверждение.
«У них самих нет ни денег, ни людей, ни оружия. То есть, вся их игра строится на том, чтобы поставить Трампа в такую ситуацию, при которой у него не будет другого варианта. Естественно, Трамп и его окружение не идиоты и ведут свою контригру.
Что касается России, то здесь как раз было бы правильно дать Трампу в зубы какой-нибудь успех, который бы он мог предъявить Америке, своим избирателям, своим противникам.
И я думаю, что совершенно правильно наши ввели в круг переговорщиков Кирилла Дмитриева (глава Российского фонда прямых инвестиций»). И этот успех может быть в виде экономических решений, соглашений, партнёрств. Это то, что сейчас команде Трампа нужно в первую очередь», – заключил Чадаев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: