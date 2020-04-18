Зеленского беспокоит треугольник «Медведчук-Тимошенко-Аваков»

18.04.2020, Киев, Игорь Петров

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского беспокоит возможность создания тандема «Медведчук-Тимошенко» или «Медведчук-Тимошенко-Аваков».

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского боятся в первую очередь создании некоего оппозиционного тандема «Медведчук-Тимошенко», тем более, что Медведчук и Тимошенко демонстрировали, что на некоторых этапах они находили общий язык, могли договориться. Мы помним 2009 год, когда они совместно писали новую Конституцию и привлекали к этому процессу Януковича.

Сейчас одна из версий, которые гуляют в коридорах власти, – это что возможен не только тандем «Медведчук-Тимошенко», возможен треугольник тандема «Медведчук-Тимошенко-Аваков». Возможно, каждый из этих участников не догадывается об этом треугольнике, но в офисе президента его достаточно активно боятся.

Поэтому каждый из участников этого треугольника будут получать сейчас разного рода сигналы, посылы, с каждым будет вестись отдельная работа. Мы увидим еще неоднократно, как участники этого полумифического треугольника вступают в те или иные альянс с властями», – сказал Кость Бондаренко.