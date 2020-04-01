Зеленского бросили самые близкие сподвижники – Джангиров

01.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский растерял все свое ближайшее окружение.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джангирова, одним из последних от Зеленского ушел его бывший политтехнолог, ныне – глава Верховной рады Дмитрий Разумков, который устранился во время голосования за скандальный закон о рынке земли.

«Возвращаясь к президенту, я хочу сказать, что он потерял уже почти всех людей, с которыми он пришел. Да, есть не публичные, но которые и остались только потому, что они не публичные.

Из публичных людей даже было показательным, что Разумков-то ушел на вечер, когда полная херня начала твориться в зале.

Он ушел, вице-спикер вел, который не моргнув глазом, говорил, что есть кворум. Там много меньше двухсот было, а надо 226…

И в этой ситуации мы видим, что из публичных людей, которые как-то окружали, фактически остался один Ермак. Ермаку тоже сейчас создают повышенную токсичность», – резюмировал Джангиров.