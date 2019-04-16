Зеленского будет ненавидеть вся Украина

16.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Комик Владимир Зеленский в случае своей победы во втором туре выборов президента Украины станет вторым Петром Порошенко.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказывает киевский политолог Константин Бондаренко.

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“Если Зеленский сможет стать президентом, после окончания срока правления он уже не вернется в шоу-бизнес. Его будет ненавидеть вся Украина. С другой стороны, если сейчас он проиграет, билеты на его представления значительно подорожают. Одно дело смотреть на клоуна, и совсем другое — на клоуна, избиравшегося в президенты”, – сказал Бондаренко.

По его мнению, Зеленский не собирался участвовать во втором туре, но когда в ходе избирательной гонки выяснилось, что рейтинги такие высокие, решил, что отступать уже некуда.

“Оказавшись в президентском кресле, Зеленский во многом будет похож на Порошенко. Например, он окажется точно в такой же зависимости от США. Те же американские советники, которые стояли вокруг Порошенко, будут рядом с Зеленским. В связи с этим я думаю, что разочарование в «слуге народа» наступит даже быстрее, чем в случае с первым сроком Порошенко. Это будет связано с тем, что по отношению к Зеленскому избиратели питают слишком завышенные ожидания. Люди голосуют не столько за него, сколько за его сценический образ Голобородько”, – резюмировал политолог.