Зеленского единогласно признали самым слабым украинским президентом

07.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский в первые недели своего президентства оказался весьма слабым лидером, с которым не считается ни Верховная Рада, ни правительство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже в который раз за своё недолгое президентство, Зеленский – в ситуации, когда можно сказать прямо – слабак. Обещал Украине мир, а националисты не дают сделать даже шаг к перемирию. Верховная Рада объявила итальянскую забастовку и просто издевается над Зеленским. Ни одной министерской отставки они не приняли, ни одного президентского законопроекта не рассмотрели.

А тут ещё и украинский МИД подбросил Зеленскому неприятностей: ему написали текст, скопированный из речи Порошенко. Оказалось, что сотрудники МИД одновременно работают и на Зеленского, и на Порошенко. Нет своей команды, ну взял бы хоть авторов из «95 квартала», и то было бы веселее. Вот унизили просто, это вообще вдуматься: превратили президента соседней страны в посмешище, не способное решить ни одной задачи», – удивляется Соловьев.

Ведущий программы, политолог Сергей Михеев также подчеркнул, что демонстрируя такое неуважение к президентской власти, парламент и Кабмин плюют в лицо большинству украинских избирателей.

«Это попытка плюнуть в лицо 73% избирателей. Сейчас люди, которые засели во власти и в парламенте, и в Кабинете министров – они показывают всем 15 миллионам, вот парламент, избранный, между прочим, парламент и правительство, назначенное когда-то избранным парламентом, утверждённое, по крайней мере, плюют в лицо этим людям и говорят: «А мы из вашего президента, вы выбрали клоуна, мы его клоуном и сделаем, мы не дадим ему выйти из клоунского звания, он будет клоуном, а управлять будем мы».

Они ему это говорят, они навязывают ему правила игры, по которым говорят: «Вот в этом коридоре ты сможешь двигаться, а по-другому мы тебе никак не дадим», – добавил эксперт.

Экс-нардеп от Компартии Украины Спиридон Килинкаров, в свою очередь, заметил, что любой новый украинский президент имеет обходные пути назначений своих людей на ключевые должности, однако Зеленский даёт слабину и не пользуется ими.

«Это же не первая смена власти. Любой другой президент, который приходил, если у него не было инструментария в Верховной Раде внести кадровые какие-то ротации, произвести напрямую, менялись заместители, назначались заместители и все ходили мимо кабинета руководителя первого, но все вопросы решались: возбуждения уголовных дел и так далее.

То есть, он должен продемонстрировать, знаете, как говорят: «Будет сильным – признают. Не будет сильным – не признают». Пока я на сегодняшний день не вижу даже абсолютно никаких действий, направленных на то, чтобы все поняли, что в Украине появился новый президент, чтобы все поняли, как он говорил, что в страну пришёл закон. Но пока я этого не наблюдаю», – резюмировал политик.