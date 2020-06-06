06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Зеленского еще раз предупредили: Рыпнешься – будет майдан


Если только Владимир Зеленский и его окружение посмеют преследовать участников государственного переворота 2014 года, или будут осуществлять попытки остановить насильственную дерусификацию, националистическое меньшинство свергнет власть.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила депутат Верховной рады 8 созыва Виктория Пташник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу от президента Зеленского, что «нужно сшивать страну», когда-то же самое слышу от «Слуг народа», у меня такое чувство, как будто происходит какое-то недопонимание. То, что фактически они пытаются поднимать языковой вопрос, все эти истории играют на руку России.

Поэтому я советую им помолчать и не делать ничего, это лучше, чем давать возможность за счёт их политики и иногда бессмысленных высказываний расшатывать ситуацию на Украине», – возмутилась Пташник.

Также она отметила, что реакция «патриотического меньшинства» на действия Зеленского может привести новому майдану.

«Как будет реагировать активное меньшинство? Революция всегда происходит за счёт меньшинства, но активного и патриотического.

Как будут воспринимать эти активные и патриотические люди, если действительно будут массово преследовать майдановцев, я не представляю. Скорее всего, они не будут сидеть смотреть телевидение и заглядывать в холодильник.

Очевидно, что будет протест, а вот чем он может быть закончен, мы понимаем. Но тут очень сложная история, и я бы посоветовала президенту Зеленскому действовать очень аккуратно», – пригрозила Пташник.

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