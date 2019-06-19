Зеленского гложет комплекс неполноценности перед Путиным

19.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Путин и Владимир Зеленский – два абсолютно разных политика. Российский лидер выступает за суверенитет и интересы государства, а второй готов слепо выполнять указания Запада.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У него гигантский комплекс неполноценности, потому что он понимает, что уже один раз, выступив перед Путиным в роли КВНовской, он выйти из этих ботиночек не может, и в этом его трагедия.

Поэтому он не может выйти, найти нормальную интонацию, потому что он пытается исправить ту, поэтому он сейчас хамит, считая, что таким образом он исправляет вон ту, заискивающую. А это глупо.

В политическом смысле тяжело быть дальше от Путина, вот на другом полюсе, чем находится сейчас Зеленский. Потому что Путин президент страны. Путин – президент, который понимает о необходимости суверенности государства и его национальных интересов.

Зеленский продолжает линию в Европу, которая подразумевает отсутствие у Украины хоть каких-то своих национальных интересов и понимания, что это такое», – отметил журналист.