Зеленского готовят на заклание перед возвращением Порошенко – глава ДНР

14.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на внешнюю управляемость, человек в политике случайный и не представляющий никакой ценности для американских хозяев, а потому на него можно повесить ответственность за все военные преступления в Донбассе, расчищая дорогу для возвращения к власти его предшественника Петра Порошенко.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Аргументам и фактам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С большой долей вероятности Украина пойдёт на этот шаг («весеннее обострение» перейдёт в горячую фазу войны – ред.). Мы судим по массе внешних факторов: по заявлениям президента США Байдена, по его агрессивной политике (возьмите недавний удар по Сирии). Почему бы здесь не обострить? Весь майдан, государственный переворот на Украине 2014 года — это детище Байдена», – ответил Пушилин.

Кроме того, по его словам, многое усугубляет тот момент, что нынешние американские власти не считают Зеленского своим.

«До сих пор не было ни телефонного разговора с ним, ни намёка на встречу, а на инаугурацию американского президента вообще приглашали Порошенко, который удобен, понятен, зависим. Зеленского американцы используют. Он уже сейчас готов клясться, что привержен антироссийскому курсу больше, чем Порошенко. Речь идет о выживании Зеленского», – пояснил глава ДНР.

«Порошенко не шёл на открытое запугивание медиа и закрытие телеканалов, не запрещал русский язык, поскольку он более опытный политик. А Зеленский идет напролом. Он вообще сейчас на определенной развилке. Ведь США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского, и теперь Зеленскому придётся возбуждать уголовные дела против «своего духовного отца, который вскормил и выпустил в большую политику (формулировка корр. «АиФ» – ред.)».

Посмотрите хоть на президента Белоруссии Лукашенко, который к Зеленскому вообще относился по-отечески. Что нас очень не радовало. Но как только западные страны не признали Лукашенко, Зеленский немедленно стал повторять их заявления», – добавил руководитель республики.

«Вы хотите сказать, что стоит готовиться к возвращению Порошенко?» – уточнили журналисты.

«Лично я вижу это так, – подтвердил Пушилин. – Зеленского используют. А вот насколько далеко зайдут? Могут и военным преступником объявить, и всё на него списать. Его не жалко, он чужой, случайно заскочил».