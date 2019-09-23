Зеленского и Ко предупредили: бездействие чревато потерей общественной поддержки

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал принятый Верховной Радой законопроект № 1032 относительно реформирования органов прокуратуры, увеличивающий полномочия генпрокурора, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает официальный портал ВРУ.

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“Законопроект направлен на внедрение первоочередных и, во многом, временных мер, связанных прежде всего с кадровым перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставление возможности всем добропорядочным кандидатам, принадлежащие теоретические знания и практические навыки, на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры”, – говорится в сообщении.

Комментируя подписание закона украинский юрист Андрей Портнов акцентировал внимание на том, что принятый и подписанный документ “призван помочь новому главе прокурорского офиса избавиться от балласта функционеров Порошенко без лишних временных и бюрократических издержек”.

По словам Портнова, “именно этого не хватало преступникам из окружения Порошенко для переезда в тюрьму”.

Вместе с тем, юрист выразил обеспокоенность “таким долгим простоем”. По его словам, “Закон подписан и преград для активных действий больше нет”.

По мнению Портнова, конец сентября должен ознаменоваться как минимум арестом экс-нардепа Сергея Пашинского, представлением прокурора в парламент на привлечение к уголовной ответственности Петра Порошенко и “массированной атакой прокурорских международников на офшорных направлениях”.

“Времени больше нет. Будет бездействие, потеряете общественную поддержку”, – предупреждает новую власть Андрей Портнов.