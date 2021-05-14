Зеленского используют для построения на Украине фашистской диктатуры – эксперты

14.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Владимира Зеленского сделали президентом Украины для того, чтобы с помощью неквалифицированного руководства узурпировать власть в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что говорит Зеленский, не поддаётся нормальному анализу. Но он не для того поставлен, чтобы продемонстрировать ораторское искусство. Сейчас уже совершенно очевидно – с его помощью, непрофессионального и неквалифицированного человека, и его команды, у которой не существует преград в виде соблюдения права, довести ситуацию до максимальной узурпации власти при сохранении многопартийной системы. Это одна из обманок современности – чем больше партий, тем якобы больше демократии. Хотя, на мой взгляд, чем больше партий, тем меньше демократии. Но зато всегда можно предъявить», – сказал Третьяков.

Он подчеркнул, что после того, как Зеленский выполнит свою роль, на его место могут поставить нового, не дискредитировавшего себя узурпатора.

«Таким образом, команда Зеленского зачищает политическое поле, убирая медведчуков, и с помощью этого запугивая всех остальных. С другой стороны – максимально централизует, с помощью права или без, превращая вертикаль власти в авторитарную.

После этого либо Зеленский будет оставлен на второй срок во власти, либо будет поставлен новый диктатор, у которого «чистые руки» – он никого не сажал, не разгонял, не отменял. Он просто придёт на заготовленную чистую поляну, и сядет, имея все полномочия авторитарного правителя», – добавил эксперт.

Со своим коллегой также согласился российский политолог Дмитрий Куликов.

«Зеленский был необходим для того, чтобы реализовать национал-фашистский режим в стране. Он гениально для этого подходит – у человечества есть опыт, оно в состоянии распознать национал-фашизм. Значит, его нужно замаскировать.

Он [Зеленский] же выглядит как придурок – какой из него фюрер. А ещё и еврей по паспорту. Это идеальная кандидатура, чтобы, пользуясь этим как ширмой, всё сделать. А дальше нет вариантов – его выкинут, как только что-то произойдёт, как первый раз провернётся механизм этого режима и зачистит площадку, чтобы не была возможность какого-либо обсуждения внутри вашего общества что там такое. Чтобы не было людей, которые могли бы сказать: «У нас национал-фашистская диктатура, которая крышуется Соединёнными Штатами», – резюмировал политолог.