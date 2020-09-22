22.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Зеленского могут переизбрать только вместе с парламентом – Карасев


В 2021 или 2022 году могут произойти досрочные выборы в Верховную раду, но их проведение не в интересах действующего президента, поэтому такие выборы могут пройти лишь одновременно с президентскими выборами.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысла только в отдельных (хотя и досрочных) парламентских выборах нет. Есть смысл требовать досрочные парламентские и президентские выборы. Такой сценарий необязательно будет. Но если говорить о досрочных парламентских выборах и учитывать, что президенту невыгодны эти выборы, то говорить о них, делать такое допущение можно только вместе с досрочными президентскими выборами.

Это не значит стопроцентный сценарий, но вероятность есть – на 2021-2022 год. Посмотрите, что творится в мире и что творится у нас, хотя мы к этому уже привыкли», – сказал Карасев.

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