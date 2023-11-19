Зеленского могут заколоть собственные генералы – Корнилов

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Если президент Украины Владимир Зеленский не поймёт намёков Запада и попытается усидеть в своём кресле, то его могут заколоть свои же генералы.

Об этом в интервью «БелТА» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сейчас Зеленский начинает рассказывать: «Как можно проводить выборы в условиях, когда целый ряд регионов не могут проголосовать», он явно забыл, что он избран на таких выборах. Он избран без выборов в Донбассе и Крыму, которые он считает Украиной, но этого его чего-то не останавливало. У Зеленского есть конкурент – Залужный. Но если он решит устранить президента, то делать это будет не путём выборов, а как это обычно делают генералы в странах, подконтрольных США», – сказал Корнилов.

Он подчеркнул, что Владимира Зеленского могут убить украинские же генералы, как это уже не раз было в подконтрольных США государствах.

«Массу примеров можно приводить. Например, тот же Вьетнам, когда там был президент, которого они носили на руках, принимали в США, его Линдон Джонсон называл «азиатским Черчиллем». Что-то напоминает, правда? Недавно все кричали, то и Зеленский – это украинский Черчилль. А потом он надоел, засиделся, не понял намёков, что надо бы уходить. Ну и ничего, поручили тамошнему Залужному, просто отвезли в Генштаб, там закололи штыками, и ещё контрольным выстрелом в голову добили. С согласия и одобрения США, и при прямом участии как минимум ЦРУ. И никого это не смутило. Вы думаете, сейчас что-то изменилось в подходах Америки к подобным Зеленскому во всём мире? Если решат, что засиделся и не понял намёков, то будут устранять таким образом», – подытожил политолог.