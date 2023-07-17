Зеленскому готовят замену? Начался кастинг кандидатов

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Представители местной власти в ряде крупных городов Украины отказываются подчинять офису президенту.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

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Он обращает внимание, что конфликт между президентом Украины и мэром Киева усиливается.

«У администрации Зеленского однозначная задача, чтобы все уровни власти, в том числе и местные, несмотря на закон о самоуправлении и широкие полномочия этих органов, взять и встроить в свою вертикаль. В целом ряде крупных регионов и городов им это удалось, но в некоторых не удалось: Например, в Киеве, где мэр как раз Кличко, или во Львове, где мэр — Андрей Садовой, ну и еще в нескольких городах», – сказал Денисов «Московскому комсомольцу».

Он полагает, что Кличко может стать вполне реальным кандидатом в случае проведения выборов президента, с приближением которых по нему жестко будет работать представители офиса президента.

При этом аналитик отмечает, что для повышения своего рейтинга Кличко не будет делать ставку на антироссийскую риторику.

«Этой риторики в украинском информационном пространстве такое количество, что вряд ли она сможет зацепить подобными месседжами новых избирателей. Все идет к тому, что это будет очень жесткая критика Зеленского. Его и его команду есть за что критиковать, другое дело, что пока идет конфликт, многие стараются этого не делать, но как только замаячат президентские выборы, все ограничения будут сняты», – резюмировал Дудчак.

Политолог Александр Дудчак считает, что начался своего рода кастинг потенциальных кандидатов на смену Зеленскому.

«Невзирая на то, что выборов может и не быть из-за военного положения, в последнее время появились самовыдвиженцы, как боксер Усик или Кличко. Вероятно, чувствуют, что могут заменить Зеленского, даже не привязываясь к выборам, а по каким-то другим причинам, когда у Запада будет в этом необходимость. Начался кастинг, пока что среди спортсменов, один из которых бывший, а другой действующий. В округе, видимо, никого особо популярного нет, а по Залужному непонятно. Это такое проявление ощущений возможности замены Зеленского на кого-нибудь, и эти кто-нибудь сейчас начинают предлагать себя», – заявил Дудчак.