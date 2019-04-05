Зеленского начали отмывать от Коломойского

05.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский не является “агентом Кремля”, как и “марионеткой Коломойского”, как его пытаются окрасить пропагандисты действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил беглый экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“В марионеточность его я не верю от слова совсем. Мне кажется, во всей этой идее, что он марионетка Кремля есть внутреннее глубокое противоречие. То есть товарищам пропагандистам с той стороны надо определиться – либо он марионетка Коломойского, тогда он не может быть марионеткой Кремля, потому что Коломойский – это самый антироссийский олигарх в Украине”, – сказал Пономарев.

По его словам, все остальные украинские олигархи, в том числе Ринат Ахметов, зависят от России и вынуждены иметь с ней хорошие отношения.

“Пинчук, мы знаем, вообще отличился в свое время с миротворческими инициативами. Фирташ – тем более. Кого мы не возьмем в Украине олигархического типа, они, конечно, гораздо ближе к Кремлю, чем господин Коломойский. Поэтому я не думаю, что Зеленский на самом деле окрашен с точки зрения близости в одну или в другую сторону. Зеленский и позиционирует себя, и на самом деле является кандидатом здравого смысла”, – заявил Пономарев.