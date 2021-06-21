«Зеленского надо обследовать, живем в нищете, какой парад!» – зрительница украинского ТВ

21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского нужно отвезти в больницу, где провести обследование его мозговой деятельности. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила телезрительница из Харькова по имени Любовь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Женщину разозлила информация о том, что празднование Дня независимости Украины в этом году обойдется бюджету в пять с половиной миллиардов гривен.

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«Я пенсионер, мне 70 лет. Меня эмоции переполняют, когда я услышала за парад этот. Вы знаете, может быть, нашего президента надо куда-то в больницу, обследовать, что у него с мозгами? Это же невыносимо. Пять с половиной миллиардов – такое вытворить, сделать парад. Кому это нужно, когда мы в нищите живем. Но разве так можно поступать?» – с надрывом в голосе заявила телезрительница.

Ранее во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что праздничные мероприятия ко Дню независимости продлятся три дня. Запланированы концерты на разных площадках столицы, а также большое мероприятие в Национальной опере и на НСК «Олимпийский» с участием звезд. Также должен состояться парад ВСУ, морская часть которого пройдет в Одессе, а сухопутная в Киеве.