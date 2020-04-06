Зеленского «нагнули» угрозой свержения – депутат Рады

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Вашингтону и Брюсселю нет особого дела до Украины – внешнее управление этой страной отдано на откуп местным филиалам западных структур и организаций.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский получает от МВФ конкретный список дел, с которым уже не может не согласиться, иначе рискует лишиться должности.

«Это довольно конкретный набор персонажей, как правило, это офисы международных, по сути, западных институций в Киеве – это офис Всемирного банка, МВФ. Это связанные с фондом «Возрождение» Сороса и рядом других структур общественные организации. То есть набор понятных людей, которым не просто есть дело до Украины – многие из них здесь реально живут, хотя имеют иностранные паспорта. Тот же Рашкован, которого рассматривали на премьера, такие люди, как он.

Даже по медицине мы видим, что Супрун никуда не делась, она крутится. Я не думаю, что даже в офисе Всемирного банка или МВФ в Вашингтоне занимаются подробно Украиной. Там есть определенные кураторы направление, но все это локализовано здесь. В отличие от других периодов истории Украины, здесь речь идет не об убеждении – всех и так уже убедили, Зеленскому сказали, что если он не будет делать все, что ему скажут, то завтра – банкротство государства и его просто вынесут.

Поэтому тут не требуется такой сложной, филигранной работы… Все проще – если звонят из представительства МВФ или приезжает делегация МВФ, они выкатывают большой перечень вещей и дальше просто остальные принимают к исполнению. Поэтому сказать, что кто-то подробно занимается Украиной сейчас в Вашингтоне или Брюсселе тем более, это не так. Но те, кто занимаются здесь, они хватку свою не отпускают», – заявил Волошин.