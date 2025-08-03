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Объяснение, почему диктатор Зеленский вдруг дрогнул перед несколькими тысячами «соросят» с картонками, следует искать в истории его предательства избирателей в 2019 году, когда победивший на выборах комик позабыл об обещаниях мира и стал играть роль агрессивного бандеровца.

Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ) в интервью иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было видно еще после 9 декабря 2019 года, после встречи в Париже, где он подписался выполнить полный комплекс Минских соглашений – так об этом пишет Меркель в мемуарах. А потом отказался, «кинув» Путина. Потому что «соросята» и батальоны в камуфляже поугрожали немножко. И человек, имея абсолютное большинство в Раде, всю силовую и административную машину, дрогнул, сдал назад и попытался им понравиться. Он стал более камуфлированным, чем батальоны, более «проукраинским», чем Фарион, и более ЛГБТ-шным, чем вся «соросня». Он не служил в армии и не знает главного принципа – куда солдата ни целуй, у него везде жопа. Он попытался с ними заигрывать, сделать то, что он умел лучше другого – мимикрировать под «своего парня». Он это сделал на выборах в 2019. До этого – в РФ, когда пытался понравиться российскому кинематографу, чтобы ему бюджетные деньги давали на съемку фильмов. А теперь все эти ребята – «соросня», батальоны – пришли к нему с картонками. А сделать он ничего не может, потому что их поддерживают на Западе», – сказал Арестович.

Он обратил внимание: «сотни тысяч полицейских» не смогли справиться с «двумя тысячами студентов» – никто не захотел рисковать и разгонять митинги.