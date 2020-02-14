14.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Зеленского назвали антиконституционным трусом, предавшим русскоязычных избирателей


Заявление министра культуры Украины Владимира Бородянского о том, что пересмотра языкового закона и политики квот на телевидении не будет, свидетельствует о продолжении нынешней украинской властью гуманитарной политики Порошенко.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил политолог Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Политика не меняется. Та, которая была при Порошенко. Я не понимаю, чем он так недоволен, потому что дело рук его живет.

И это – одно из проявлений трусости. Русскоязычный парень Зеленский из Кривого Рога, где все всю жизнь говорили в основном по-русски, который воспитан в определенной ментальности, внук советского офицера – боится.

Боится признать, что в Украине живут люди, говорящие на русском языке, что половина населения пользуются им в быту… Понимают его, безусловно, все.

Точно так же, как все безусловно понимают украинский язык, могут на нем писать, говорить, читать. Потому что практически 90-99% тех, кто вырос здесь – это билингвы.

Мы с малых лет прекрасно владеем обоими языками, и там, если даже кто-то говорит по-украински коряво там и путает слова, он, тем не менее, язык знает. Для него это не составляет никаких проблем.

И президент страны боится сказать, что есть Конституция, он боится сказать, что есть европейские хартии, боится сказать что есть, в конце концов, демократические нормы, принятые в приличном обществе, есть европейские страны, в которых более двух языков государственных.

Тут мы имеем дело с базовыми правами граждан, с базовыми правами миллионов граждан. Президент никак не защищает базовые права, потому что он боится», – заключил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть