Зеленского назвали генератором случайных фраз, а «оппозицию» – пустотой

20.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Самое страшное не то, что за президентом Украины Зеленским нет ни идеи, ни перспективы, а то, что такая же пустота стоит и за оппозицией.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я удивляюсь, когда у них (у Украины – ред.) с лёгкой руки слетает: у нас самая сильная армия в Европе. Кто-нибудь им задаст вопрос: как может быть в самой бедной стране Европы самая сильная армия? Мне кажется, человек, который дружит с головой, должен понимать, что такое армия!

Меня поражает, что есть люди, которые до настоящего времени делают всё, чтобы реализовать идею полноценного конфликта с РФ. Такие люди есть в Украине. Я просто знаю, что будет потом, я же знаю, где они тренируются. Они тренируются на польских грядках. Чтобы можно было, когда будешь убегать, не дай Бог, не наступить на что-то, а то ещё поляки догонят и добавят.

Нельзя так себя вести, если вы политики, представляющие интересы страны, вы не имеете право это делать, потому что вы отвечаете за эту страну», – заявил экс-депутат.

«Я уже не говорю о Зеленском. Последнее время мне кажется, что он какой-то генератор случайных фраз. Вбросил – отскочил. Где логика, где мысль, где позиция – я не понимаю вообще. Нет ни идеи, ни стратегии, ни тактики, ни понимания.

И самое страшное не это – пережили Порошенко, переживём и Зеленского. Но ведь в стане оппозиции тоже ничего нет! И там пустота.

И это страшно, потому что на самом деле всё можно пережить, можно терпеть, можно сопротивляться, но понимая, ради чего, для какой цели и с кем ты мог бы эту цель достигнуть.

К сожалению, по крайней мере, тот спектр политических партий, который я вижу, там нет ничего – ни идеи, ни мысли, сплошная пустота», – добавил Килинкаров.