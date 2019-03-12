Зеленского назвали наиболее предпочтительным вариантом для США

12.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Отсутствие точных данных о количестве населения Украины создаёт колоссальные возможности для фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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Рассуждая о возможности срыва выборов, он предположил, что реакция Порошенко будет зависеть от его уверенности в собственной победе.

«Посредством фальсификации он, конечно, может добавить себе какое-то количество процентов, но это не запредельные величины, это не больше 10-15 процентов. Если у него не получится с этими цифрами вырвать победу, тогда ему придётся идти на вариант с форс-мажором, с вводом военного положения, отменой выборов, и тому подобное», – считает Бабицкий.

И здесь, по его мнению, Порошенко могут очень помочь националисты, которые выступят в качестве силы, организующей заказные антиправительственные беспорядки по его собственному поручению.

«Националистические группировки начнут такую бузу, при которой ввод военного положения окажется вполне логичным шагом. Всё зависит от арифметики. Если Порошенко посчитает свою победу реальной, с вбросами, приписками, добавлением фиктивных голосов, то он пойдёт на выборы, если нет, то, я думаю, он попытается организовать вариант со срывом», – предполагает журналист.

Он полагает, что Россия результат этих выборов скорее всего признает.

«Кремль совершенно спокойно признает итоги этих выборов, и будет просто смотреть, как продолжает разваливаться то, что до сих пор именуется украинским государством», – пояснил Бабицкий.

Также он сказал, что США будут готовы к любому развитию событий, и сделают ставку и на Порошенко, и на Тимошенко одновременно.

«Их позиция по ключевым вопросам, связанным с Россией, не сильно отличается, они оба говорят о российской агрессии, об оккупации Донбасса. Вся националистическая повестка и у Порошенко и у Тимошенко присутствует в полном объёме. Но тут есть одна проблема. Если путём фальсификации Порошенко приходит к власти, то при его антирейтинге, количестве людей которые за него голосовать не будут – 67-ми процентах, система теряет стабильность. Государственная власть фактически оказывается без подпорок в виде электоральной поддержки, и вот этот инструмент использовать против России будет уже гораздо менее эффективно», – отметил эксперт.

«У Тимошенко антирейтинг ниже, и она, наверное, была бы предпочтительнее для Вашингтона. А наиболее предпочтительным вариантом для американцев был бы Зеленский, но я думаю, что переиграть уже не удастся. У него самый низкий антирейтинг, и он мог бы добавить времени этой распадающейся системе. Несколько месяцев или даже год, она могла бы ещё просуществовать в достаточно устойчивом состоянии.

Но я думаю, что клубок всяких договоренностей и закулисных контрактов, нам не ведомых, и то количество денег, которые уже вкачаны в эту кампанию, просто не позволят американцам туда втиснуться. Они могли бы попробовать поставить на Зеленского, но у меня есть ощущение, что ставки уже настолько высоки, что переиграть их просто уже не возможно», – добавил Бабицкий.

Кроме того, он отметил двойственную позицию «Оппозиционного блока», который заявляет о необходимости укрепления отношений с Россией, что является «верным лозунгом и верной идеей», но в то же время поддерживает тезисы о «российской агрессии».

Прогнозируя результаты выборов, эксперт все-таки сделал ставку на действующего президента Петра Порошенко.

«В его руках административный ресурс, в его руках националисты всех мастей, для которых он сделал всё возможное, именно они будут наблюдателями на выборах. Мы не знаем, на самом деле, какова численность населения Украины, перепись будет проведена только в 2020 году, а это даёт колоссальную возможность для фальсификаций, вбросов бюллетеней миллионами. Поэтому у меня есть ощущение, что победу одержит Порошенко, за ним и финансовые средства очень серьёзные, его поддерживает и украинский олигархат. Мне кажется, ни у Зеленского, ни у Тимошенко шансов нет», – резюмировал Бабицкий.