Зеленского назвали последним президентом Украины

09.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, потому что открытие рынка земли приведёт к тому, что в стране останутся одни пенсионеры.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила вынужденная покинуть Одессу журналист Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – последний президент Украины, мне так кажется. Потому что сейчас откроют рынок земли, распродадут всё, и уедут. Они все уедут, и останется страна голая, босая. Своё последнее богатство, самое ценное, распродаст, и всё. И потянется вереница – одни поедут на Запад, другие поедут в Россию. И на Украине останутся одни пенсионеры. Потому что дети и сколько-нибудь молодые и энергичные разъедутся. Никто не хочет жить в болоте», – отметила журналистка.

По ее мнению, никаких перспектив на Украине нет, и даже Россия не станет в ближайшее время наводить в «незалежной» порядок.

«Можно, конечно, заниматься самообманом и говорить себе: «Ещё немного, ещё чуть-чуть, и всё изменится», но я, например, перспектив не вижу. Русские не придут в ближайшее время, у них своих проблем и забот хватает. Им есть куда и на что тратить ресурсы, деньги и силы», – резюмировала Витязева.