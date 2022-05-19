Зеленского не примут дальше Галичины, ему грозит ликвидация – Мартынов

19.05.2022  18:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский склонен к разным расслабляющим процедурам, поэтому есть риск, что он разболтает всё, что было и даже чего не было, а это не в правилах его западных хозяев.

Об этом в ходе круглого стола заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский склонен к разным расслабляющим процедурам, поэтому есть риск, что он...

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«Очевидно, что после того, как в жертву принесли Украину, и она будет гореть столько, сколько они смогут поддерживать адский огонь, Зеленского – артиста, который играет роль президента – его просто ликвидируют и всё. Какой сбежать, куда? Вы что, о чём говорите? Кто его куда отпустит дальше Львовской области?», – объяснил Мартынов.

Он аргументировал свои слова тем, что для таких людей типа Зеленского не предусмотрено тёплых мест за границами Украины.

«Нет никаких тёплых мест в мире для таких людей. Более того, он человек склонный к разным расслабляющим процедурам, и никто ему не позволит оказаться вне жёсткого контроля. А самый надёжный контроль после завершения этого кровавого реалити-сериала – это ликвидация, зачистка.

Потому что человек может много чего нарассказывать, даже того чего не было. А если даже он не будет фантазировать, а расскажет то, что было, то это не в правилах тех людей, которые затеяли всю эту историю вокруг Украины», – резюмировал политолог.

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