Зеленского не пугают «картонные майданы», угрожать ему должны бежавшие в РФ оппозиционеры – эмигрантка

Просроченному украинскому диктатору Владимиру Зеленскому не страшны девочки-студентки с «картонного Майдана» – настоящую угрозу ему должны создать бежавшие из Украины политические лидеры.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да ну нах…р вообще молодежь должна тратить свою жизнь для того, чтобы пугать Зеленского? Пугать Зеленского должны серьезные политики, которые сбежали с территории Украины, сидят в России и непонятно чем занимаются, вместо того, чтобы спасать свою страну.

Нужно его пугать серьезными вещами, а не вот этими детьми!

Он их не боится вообще, я думаю, что больше всего он и радуется тому, что максимум протеста, который он может получить, – это вот эти дурочки-девочки из Киево-Могилянки, которые все под карандашом.

Это все оплаченные протесты и это все игрище, это ничего страшного не создает для Зеленского. Если это самая главная угроза в его жизни, так он будет вечным президентом», – заключила Егорова.