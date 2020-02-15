Зеленского не пустили на главную сцену форума в Мюнхене

15.02.2020, Мюнхен, Владимир Гладков

В мире стали забывать, что война, которая длится уже как Вторая мировая, идёт не на Украине, а в Европе.

Об этом заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление президента Украины проходило не на главной сцене форума (где до этого выступали госсекретарь США Помпео, глава Пентагона, французский президент Макрон и т.д.), а в рамках отдельной секции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о традиционном отчёте Munich Security Report этого года, относительно которого у нас смешанные эмоции. С одной стороны меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что там лишь восемь упоминаний Украины. И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как у президента страны, которая шестой год подряд защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос: а не рано ли все начали успокаиваться?» – заявил Зеленский.

«Говорить «война на Украине» не совсем корректно. Это война в Европе, и она вместе с аннексией Крыма уже длится, как Вторая мировая война. Да, мы как никто другой стремимся её остановить и будем счастливы, когда упоминания об Украине как о зоне опасности вообще исчезнут», – добавил украинский президент.

Зеленский вновь отверг переговоры с руководством ЛДНР и упомянул, что за два месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций.

«Нас уверяют, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местной властью в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а потому не может представлять местное население Украины.

Более того, я много общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий, но объективно голос Донбасса – это не только их мнение, это ещё как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой дом», – рассказал Зеленский.

Говоря о предстоящих местных выборах на Украине осенью этого года, Зеленский отметил, что ему хотелось бы их провести и с Крымом, и с ЛДНР.

«Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными, и они не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы», – добавил Зеленский.