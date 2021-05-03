Зеленского никто не отпустит на встречу с Путиным – Огрызко

03.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президенту Украины Зеленскому не стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку главные для Киева вопросы – Донбасс и Крым, обсуждаться не будут, а проблем с нарушениями прав русскоязычных, русских и гонениями на УПЦ МП, о чём сказали в РФ, якобы не существует.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это традиция российской дипломатии – брутальность, хамство – и всё другое. Тут, на самом деле, ничего нового нет. На самом деле, к этому нужно привыкнуть и понять, что другой российской дипломатии не бывает – хамская, брутальная, агрессивная, лживая. Ну, это все признаки, которые для неё характерны на протяжении столетий. Традиции продолжаются, будет Лавров, будет кто-то другой, нет разницы», – рассуждает Огрызко.

«Путин ясно и чётко заявил, что встречаться с Зеленским для обсуждения двух ключевых вопросов повестки дня в отношениях Росси и Украины – деоккупации Крыма и Донбасса – не хочет и не будет. Другой темы и другой повестки дня у нас с украинской стороны – нет.

То, что хочет там Путин обсуждать… так называемые нарушения прав русскоязычных или русских, которые где-то как-то оказались на Украине. Или притеснения в кавычках РПЦ (очень благодарны за то, что он, наконец, чётко и ясно сказал о т.н. УПЦ МП, что это РПЦ, теперь все верующие знают, в какую церковь они ходят)…

Не сможет ни Ермак, никто другой организовать эту встречу по простой причине, потому что Путин только тогда на нее согласится, когда ему скажут, что Зеленский приедет туда, куда он ему прикажет, с капитуляцией.

То, что капитуляции не будет, мы с вами понимаем по двум причинам. Во-первых, наше общество не позволит, а во-вторых, наши союзники, которые чётко и ясно скажут Зеленскому – дорогой друг, вот тут стоп, дальше не нужно», – уверенно заявил Огрызко.