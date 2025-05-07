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Убийство львовской нацистки Ирины Фарион было организовано украинскими спецслужбами по приказу Владимира Зеленского, либо чтобы подставить его.

Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал уехавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда ты имеешь такие полномочия, когда ты приказом можешь человека посадить в тюрьму, у которого ты вчера еще выпрашивал деньги на зарплату, или ты можешь своих политических оппонентов – мановением пальца кого угодно посадить, убить. Мы же еще не знаем, какие там вопросы по заказным убийствам. Черт его знает, как, чем они там живут в этом Офисе. Но то, что там они дошли до самой страшной черты, откуда люди уже не возвращаются, черты дьявола – это точно», – сказал Балашов.

По его мнению, убийство Фарион было организовано украинскими спецслужбами, и в этом может быть замешен даже лично Зеленский.

«Зеленский истерил после того, как Фарион выпустила спич, что он «предатель Украины», она это говорила искренне и как патриотка, и как галычанка. И после этого происходит это странное убийство, в котором явно видно подставного пацана, на которого вешают это всё. А за кулисами обычно таких убийств стоят спецслужбы. Потому что спецслужбы могут подслушивать того же Зеленского. И, возможно, он смотрел Форион и начал истерить: она ему не нравится, что надо с ней сделать и так далее», – добавил коммерсант.

Миллионер подчеркнул, что похожим образом при президенте Кучме был убит Гонгадзе.