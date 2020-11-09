Зеленского обвиняют в возобновлении армейской коррупционной схемы

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

С 1 января 2021 года в ВСУ будет возвращена система закупок питания у коммерческих фирм. Соответствующее постановление приняло правительство Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменения позволяют осуществлять закупку всех услуг питания у аутсорсеров, что предполагает возвращение системы, которая была в 2008-2015 годах.

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Данная инициатива вызвана стремлением вернуть бизнесменам «кормушку» размером в несколько миллиардов гривен армейских контрактов. Об этом написал на своей странице в соцсети экс-боевик АТО Дмитрий Вовнянко.

«С 1 января 2021 года питание военных снова передают коммерческим фирмам. А то вон чего надумали – у нормальных пациков 4 миллиарда гривен забрать!

Возвращается обратно система, начатая при настоящем полковнике Гриценко. Военных, чьи в/ч успели перейти на новую систему, я искренне поздравляю. Вскоре вас снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста, и мясо неизвестного происхождения и качества».

Искренне поблагодарите тех ваших товарищей, которым чесалось из-за желания новых лиц и которые избрали в президенты комика. Или – себя самих», – написал Вовнянко.

Отметим, что шум вокруг возвращения старых правил поднимают в основном в лагере Петра Порошенко, при котором и была проведена «реформа» системы питания, когда Минобороны провело ремонт столовых, закупило оборудование и наняло поваров.

Однако сейчас Минобороны в рамках сокращения стремится вывести поваров за штат, что и стало формальной причиной для возвращения старой схемы. Очевидно, что в этом случае должны разрушиться теневые потоки, выстроенные при Порошенко, ведь закупка оборудования и продуктов, проведение ремонта столовых наверняка также проводились при участии правильных фирм.

«Сумма от перестановки слагаемых не поменяется. Зарабатывал раньше Порошенко. Теперь будет зарабатывать Зеленский. Одни воры сменят других. За свою каденцию надо же заработать побольше денег.

Конечно, какой-то кусок заработка будет все равно «отваливаться» на бывшую команду Порошенко. Ведь у Зеленского практически все «порохоботы» сидят – никто не поменялся почти», – комментирует «ПолитНавигатору» ситуацию экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.