Зеленского объявили исполнителем заданий Путина

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский работает на Кремль с целью дискредитации нынешней украинской политики.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый консул Украины в Израиле, переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опасность Зеленского в том, что он играет роль полезного идиота для Путина и абсолютно нивелирует сегодняшнюю украинскую политику, – утверждает Чекалкин. – Задание Путина – сделать посмешище. Смотрите, я всегда говорил, что это не страна, а пародия на страну, если они выбирают такого персонажа своим президентом. Как можно серьёзно садиться за стол переговоров с Зеленским, как можно его всерьёз воспринимать на сцене НАТО или на трибуне ООН?».